Inter, fumata bianca per Tonali: i dettagli dell’accordo

L’Inter ha chiuso l’accordo con il Brescia per l’arrivo di Sandro Tonali in nerazzurro. Il giovane centrocampista firmerà un contratto quinquennale.

L’ACCORDO

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Marotta ha trovato l’accordo con la società di Cellino sulla base di un prestito oneroso a 10 milioni di euro, con obbligo di riscatto tra un anno a 22-23 milioni, per un’operazione complessiva di 33 milioni. Esclusa dunque la presenza di qualche contropartita tecnica all’interno dell’affare, col calciatore che invece riceverà 2,5 milioni di euro per cinque anni.

IL RENDIMENTO

Sandro Tonali nel corso della sua prima stagione in Serie A con la maglia del Brescia ha collezionato 34 presenze accompagnate da 1 gol e 7 assist, dopo un’ottima stagione di Serie B caratterizzata dallo stesso numero di apparizioni ottenuto in massima serie, condite da 3 gol e 7 assist. Adesso per il giovane classe 2000 l’avventura all’Inter sarà il primo banco di prova importante della sua carriera, con la squadra nerazzurra pronta ad accoglierlo e fiduciosa per il futuro.