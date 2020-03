Inter, Godin può salutare: già individuata l’alternativa per il futuro

Diego Godin e l’Inter potrebbero già dirsi addio dopo appena una stagione. Il centrale ex Atletico Madrid doveva portare quel pizzico di sicurezza ed esperienza in più ma la prima annata in nerazzurro, fino ad ora, non è andata come ci si aspettava.

Il centrale non è mai entrato tra i fedelissimi di Conte e con Skriniar e de Vrij è stato Bastoni a prendere, spesso, il posto dell’uruguaiano. Ecco perché, standoa quanto riporta il Corriere dello Sport, le strade tra le parti potrebbero già essere diverse. L’Inter avrebbe messo nel mirino il giovane Kumbulla, centrale del Verona che sta ben impressionando con la maglia dell’Hellas.