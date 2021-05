Inter, Hakimi al Psg: da Parigi arriva un altro colpo…

Intrecci di mercato in casa nerazzurra

È pronta a concludersi dopo appena un anno l'avventura di Achraf Hakimi all' Inter . L'esterno marocchino è in procinto di trasferirsi al Paris Saint-Germain che verserà nelle casse nerazzurre una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Sembra essere dunque lui il big sacrificato in casa interista visti i problemi relativi alla crisi economica. Eppure, come riporta La Gazzetta dello Sport, proprio da Parigi, con un "passaggio" per Roma, potrebbe arrivare il suo sostituto.

Il nome in pole per prendere il posto dell'ex Dortmund è quello di Alessandro Florenzi, in questa stagione, appunto in forza ai francesi. Il Psg non eserciterà il riscatto dell'esterno di proprietà della Roma, che tornerà dunque in giallorosso per poi, quasi certamente, vestire la maglia nerazzurra. L'Inter si era già mossa tempo fa per lui, e l'interesse - assicura la rosea - resta intatto, ancor di più adesso che Hakimi sembra ormai ceduto... L'ultima parola spetterà al nuovo tecnico del club della capitale José Mourinho, ma la sensazione è che Florenzi possa finire a Milano.