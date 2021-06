Inter, Hakimi potrebbe andare al Chelsea

Il Psg non è più in pole per il laterale

La dirigenza dell'Inter dopo aver saputo che difficilmente potrà tornare a giocare in Italia Christian Eriksen, ha iniziato a muoversi per trovare un sostituto da affidare al tecnico Simone Inzaghi. Ma l’Inter ha bisogno prima di tutto di liquidità, ed è prioritario cedere per far entrare nelle casse del club nerazzurro 80 milioni di euro. Il Psg ha riallacciato i contatti per Achraf Hakimi, il “sacrificabile” di lusso attorno a cui ruota gran parte del prossimo progetto nerazzurro, ma per l'esterno c'è anche il Chelsea che potrebbe dare come contropartita l'ex Genoa Zappacosta e Marcos Alonso. Ceduto Young in Inghilterra, l'Inter deve disfarsi adesso del contratto di Joao Mario che ancora non ha firmato per lo Sporting. Poi sì che Marotta potrà mettersi a lavorare in entrata per un sostituto di Eriksen. Se dovesse essere ceduto Lautaro il valido sostituto di Marotta è Giacomo Raspadori del Sassuolo.