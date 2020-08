Inter, Handanovic confermato. Ecco chi sarà il suo vice

Samir Handanovic sarà ancora il guardiano della porta dell’Inter. Il portiere sloveno dovrebbe essere confermato, salvo clamorosi stravolgimenti di mercato, difendendo così i pali del club milanese per la nona stagione consecutiva. Un primato nella storia recente dell’Inter. Nel frattempo, però, la società inizia a pianificare anche il futuro perché sa che Handanovic non potrà continuare in eterno a difendere la porta.

RINFORZI

Secondo Tuttosport, la prima mossa per programmare le prossime stagioni sta in una conferma importante. Dopo mezza stagione vissuta da protagonista da Genova, sponda Grifone, e una seconda parte da riserva a Parma, è pronto a tornare all’Inter Ionut Radu. Il portiere rumeno ha grande talento e diventerà il vice di Handanovic, facendo retrocedere Daniele Padelli a terzo portiere.