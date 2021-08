Inter, Handanovic nuovo errore e adesso si pensa al successore

L'Inter pensa a Onana dell'Ajax

Ancora un grave errore di Handanovic stavolta, nel match contro il Verona, e nuove critiche sul portiere dell'Inter. Il suo futuro a protezione della porta dei campioni d'Italia sempre più a rischio e oggi la Gazzetta dello Sport riporta che l'Inter si tuffa sul portiere dell’Ajax André Onana, classe 1996 e contratto in scadenza nel 2022. Marotta e Ausilio potrebbero pensarci qualora il camerunese dovesse mantenere questo status oltre il 31 gennaio prossimo, visto che da febbraio è possibile mettere sotto contratto i giocatori in scadenza. L'Inter guarda da vicino Ionut Radu, cresciuto nel vivaio Inter e dallo scorso anno vice Handa. Dietro di lui c’è il 38enne Cordaz, altro prodotto del vivaio tornato a casa dopo 16 anni: ha conosciuto la A col Crotone e malgrado le due retrocessioni si è sempre dimostrato affidabile. E poi è giusto ricordare che l’Inter ha sotto contratto due giovanissimi portieri dal futuro assicurato: il brasiliano Brazao - classe 2000 - si è da poco rotto il crociato, ma per lui anche un grande del passato come Julio Cesar ha speso parole importanti. E poi c’è Filip Stankovic, 19 anni, figlio d’arte, di cui si parla un gran bene, ora girato in prestito al Volendam, in Olanda. Forse è presto per affidarsi a un giovane, ma la stagione servirà a valutare anche questa strada, in attesa di trovare un profilo di esperienza che possa ereditare dal prossimo anno la maglia di Handanovic. Cragno e Meret non sono mai usciti dai radar nerazzurri, ma possono tornare opzioni valide solo nella prossima estate. Inzaghi, tra l’altro, si sente al sicuro con Handanovic e ha grande stima in Radu. Malgrado le critiche dei tifosi sui social, Handa resta capitano e numero 1 dell’Inter. E con orgoglio si terrà stretto il posto, almeno fino a giugno.