Inter, i nomi per il dopo Lautaro

Il futuro di Lautaro Martinez potrebbe essere lontano dall’Inter. Sull’attaccante argentino c’è infatti l’interesse di numerose big europee, in particolare quello del Barcellona. Ecco così che i nerazzurri, per non farsi trovare impreparati in caso di partenza del giocatore, si starebbero iniziando a guardare intorno.

I NOMI – In particolare, come riporta Tuttosport, il club di Steven Zhang avrebbe messo nel mirino Timo Werner del Lipsia, Anthony Martial del Manchester United e Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal.