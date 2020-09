Inter, i sogni di Conte sono blues: il doppio colpo di mercato made in Chelsea

Antonio Conte e l’Inter sognano in grande. Si fanno sempre più insistenti le voci di mercato relative a N’Golo Kanté del Chelsea e la novità potrebbe essere anche un altro calciatore blues. I nerazzurri sono da tempo sul centrocampista, ma adesso anche Marcos Alonso, esterno mancino, potrebbe tornare di moda.

Inter: i sogni di Conte

50 milioni. Questa la cifra che il Chelsea vuole per liberare Kanté. Lampard, tecnico blues, continua a fare muro ma l’Inter e Conte sperano ancora. Una grossa mano potrebbe arrivare dalle cessioni, una delle quali importante: Brozovic al Monaco, per circa 40 milioni di euro. In attesa che qualcosa si sblocchi, il mister nerazzurro e il centrocampista francese continuano a mandarsi segnali incoraggianti.

In queste ore, poi, anche il nome di Marcos Alonso sembra essere tornato di moda. Per l’esterno mancino si potrebbe tornare a parlare molto presto. Dopo Kolarov, la corsia di sinistra non è ancora coperta dato che nelle intenzioni di Conte pare esserci la volontà di tenere l’ex Roma come terzo centrale e non come uomo sulla fascia.

