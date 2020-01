Inter, idea amarcord per l’attacco

Sembra non essere ancora finito il mercato dell’Inter. Dopo aver piazzato i colpi Young, Moses ed Eriksen, i nerazzurri sarebbero al lavoro per cercare di portare alla corte di Antonio Conte un attaccante. Tramontata la pista Giroud, il club di Steven Zhang starebbe pensando di riportare alla Pinetina un ex.

AMARCORD – Secondo quanto raccolto da Sky Sport, l’Inter starebbe pensando a Goran Pandev, uno degli eroi del Triplete del 2010. Il macedone gioca attualmente nel Genoa.

