Inter, idea dal Napoli per l’attacco

L’Inter pensa al futuro. Mentre la squadra è impegnata nella lotta scudetto, la dirigenza è infatti già al lavoro in vista della prossima stagione. I nerazzurri, in particolare, vorrebbero piazzare un importante colpo per il reparto offensivo.

IDEA – L’ultima idea del club di Steven Zhang sarebbe Arkadiusz Milik, attaccante polacco che andrà in scadenza di contratto con il Napoli tra un anno e mezzo. In estate, i nerazzurri potrebbero presentare un’offerta formale agli azzurri.