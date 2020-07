Inter, il Barcellona dà e toglie: l’affare di mercato che accende i tifosi

L’Inter potrebbe riaprire i dialoghi col Barcellona e dar vita ad una trattativa di mercato ad effetto. Un colpo che stuzzicca i tifosi nerazzurri vista la grossa portata. Il nome di Lautaro Martinez torna a solleticare la dirigenza blaugran, specie vista la situazione legata a Griezmann. Ed è proprio il francese, secondo quanto scrive Repubblica, che potrebbe essere inserito nella trattativa per il Toro.

Inter, pazza idea Griezmann per Lautaro Martinez

Il 7 luglio scadrà la clausola da 111 milioni per liberare il giocatore dall’Inter e volendo i blaugrana, grazie ad un fondo, avrebbero pronti i soldi anche subito per prendere Lautaro Martinez. Ma i freni della Liga in ottica Fair Play Finanziario sono chiari e questo non fa altro che venire in favore dell’Inter. La squadra nerazzurra non intende privarsi del suo attaccante ma ci sarebbe tutto il tempo per studiare un’operazione ben più complessa che vedrebbe l’inserimento anche del campione del mondo con la Francia. La finestra di mercato aprirà ufficialmente solo ad inizio settembre e da qui a quel momento tutto può accadere. Griezmann potrebbe essere inserito per arrivare a Lautaro Martinez e visto lo strappo con Setien l’ipotesi di un addio non è certo cos’ impensabile. Da una parte il Toro, dall’altra Le Petit Diable. Il Barcellona dà e toglie: e questo potrebbe non dispiacere troppo all’Inter… In ogni caso c’è una stagione da portare a termine. Campionato, Coppe e obiettivi diversi per le due società ma una fine che potrebbe essere comune con un’operazione molto simile a quella che ha portato Arthur alla Juventus e Pjanic in Catalogna.

QUI LE NEWS DI GOSSIP