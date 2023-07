Inter, il Bayern apre alla cessione di Sommer ad una condizione

C'è l'ok per la cessione, ma solo in caso di pagamento della clausola. L'Inter dovrà poi trattare con il giocatore

Buone notizie per l' Inter e Simone Inzaghi. Il primo candidato a sostituire il partente Onana è una possibilità più che valida e si tratta di Yann Sommer, portiere svizzero . Una prospettiva che trattiamo ormai da più di una settimana e ora ne abbiamo avuto la conferma: il Bayern Monaco è pronto a lasciare partire il suo portiere, ma ad una condizione. Lo ha annunciato Uli Hoeness, presidente onorario dei tedeschi ai microfoni di Sport1 : "Ha una clausola, se la pagano può partire tranquillamente. Nei prossimi giorni parleremo con il portiere e se arriveranno delle offerte vedremo il da farsi".

Ma alcuni dubbi permangono e non sono certo trascurabili. Il portiere ha fatto sapere che, nel caso dovesse accettare il trasferimento, vuole essere il titolare indiscusso dell'Inter. Vuole un posto in prima fila nell'undici di Simone Inzaghi. Inoltre, l'ingaggio di Sommer potrebbe risultare più oneroso del previsto. Ma il via libera del Bayern è già qualcosa e un'ottima base su cui iniziare a lavorare, anche a trattare magari.