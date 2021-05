Inter, il capolavoro di Marotta è servito: 6 cessioni portano 80 milioni

L'ad nerazzurro in poco tempo ha messo in cascina il tesoretto richiesto da Zhang

A Milano negli ambienti nerazzurri si sussurra che Antonio Conte e l'ad Beppe Marotta non si parlino più. Il dirigente è rimasto infastidito dalle pressioni del tecnico e adesso che non c'è più avrà più libertà di movimento in chiave mercato. E Marotta sta per chiudere due operazioni in uscita necessarie per potenziare l'organico con qualche elemento giovane e di qualità. Andrà via Hakimi che è già in direzione Psg poi l'altro mini tesoretto arriverà dalla cessione di Joao Mario allo Sporting Lisbona per circa 8 milioni che fa lievitare il montepremi che Zhang vuole veder superare l'asticella dei 90-100 milioni nella prossima sessione.

HAKIMI - Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il club francese è arrivato a offrire 60 milioni di euro, l’Inter ora vorrebbe l’inserimento di alcuni bonus per avvicinarsi ai 70, cifra ritenuta congrua per il sacrificio di uno degli esterni più forti in Europa. La trattativa è avanzatissima. E soprattutto, il finale non è in discussione: Hakimi sarà un giocatore del Psg. Marotta e Ausilio peraltro con Leonardo hanno da subito messo in chiaro le cose: niente contropartite. Con 75-80 milioni cash (bonus inclusi) in cassa l’Inter potrebbe cominciare a pensare anche al mercato in entrata senza l’ansia di dover vendere per far quadrare i conti. Che comunque avranno un’altra boccata d’ossigeno dalle probabili uscite di Nainggolan (ingaggio da 4,5 milioni netti, può tornare a Cagliari), Perisic, Vecino e Pinamonti. In questo modo “l’attivo” sarebbe già sopra ai 100 milioni. Un piccolo capolavoro. Zhang apprezza il lavoro dell'ad nerazzurro che naturalmente senza ansie dovrà portare alla corte di mister Simone Inzaghi qualche bel giovane talento.