Inter, il colpo di mercato arriva dalla Germania: la conferma è social

I nerazzurri potrebbero presto lanciare l'offensiva giusta per il colpo di mercato

Matthias Ginter lascerà il Borussia Monchengladbach a fine stagione e non rinnoverà il contratto in scadenza al 30 giugno 2022. I rumors di mercato erano nell'aria da diverse settimane ma la conferma ufficiale è arrivata solo adesso attraverso delle importanti dichiarazioni social del diretto interessato.

Il difensore tedesco, tramite il proprio canale Instagram, ha annunciato la sua decisione: "Dopo una serie di trattative, ho deciso di non prolungare il contratto che scadrà in estate. Dopo cinque anni al Borussia Mönchengladbach, è molto difficile per me compiere questo passo, ma ho deciso di prendere un'altra strada nella mia carriera per la mia crescita personale e professionale. Devo molto al Borussia e avrò sempre il club e i suoi tifosi nel cuore. Ora pensiamo alla seconda parte della stagione. Chi mi conosce sa che darò tutto per raggiungere insieme tutti gli obiettivi possibili", il messaggio del giocatore classe 1994 da tempo nel mirino di diverse squadre tra cui l'Inter.