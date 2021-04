Inter, il colpo per la difesa arriva dalla Premier League

I nerazzurri stanno pianificando le mosse di calciomercato

L' Inter si prepara alla prossima stagione. Con lo scudetto ormai in tasca, la squadra nerazzurra pianifica le mosse di mercato in vista della prossima annata tra Serie A, dove occorrerà provare a confermarsi, ma soprattutto in Europa, dove sarà necessario fare meglio di quanto avvenuto in questa edizione della Champions League.

in tal senso, uno dei rumors più importanti in ottica rinforzi, è quello che fa riferimento all'acquisto di Emerson Palmieri. L'esterno italiano ex Roma vuole scappare dalla Premier League e dal Chelsea dove in stagione ha collezionato una manciata di apparizioni ed è rimasto parecchio indietro nelle preferenze di Lampard e Tuchel. Ecco perché la dirigenza dell'Inter sembra intenzionata a dargli l'assalto in estate. Marotta e Ausilio vorrebbero portarlo a Milano per dare a Conte un uomo che, già in passato, aveva lui stesso inserito nella lista dei desideri. Prima ci sarà da portare a casa il Tricolore, poi si darà l'assalto al classe 1994.