Inter, il colpo sulla fascia arriva dalla Grecia

L’Inter è vicina a definire l’accordo col talento greco Georgios Vagiannidis, in scadenza col Panathinaikos. Questa la notizia di calciomercato relativa ai nerazzurri sempre molto attenta ai govani di buone speranze. Il terzino destro classe 2001, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport che conferma le indiscrezioni che arrivano anche dai media ellenici, avrebbe convinto la squadra di Milano a puntare su di lui.

Vagiannidis è in scadenza di contratto col Panathinaikos e per convincere il ragazzo gli sarebbe stata fatta la promessa della probabile aggregazione alla prima squadra nerazzurra. Impiegato costantemente nell’Under 19 del club di Atene, il 18enne ha racimolato anche due apparizioni con la squadra di grandi: una in campionato contro il Panetolikos in cui si era messo in mostra con un gol e un assist e un’altra in Coppa di Grecia. Vagiannidis potrebbe prendere il posto di Moses, corteggiato dal Newcastle.