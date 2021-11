Inter, il dopo Handanovic è stato scelto: a dicembre la svolta

I nerazzurri hanno scelto il portiere del futuro

Potrebbe arrivare già nel mese di dicembre la svolta per il futuro portiere dell' Inter e, dunque, per il post Samir Handanovic . Da tempo la società nerazzurra valuta diversi profili ed in modo particolare uno: quello di Andre Onana dell' Ajax .

Secondo quanto si apprende da Tuttosport, per l'approdo all'Inter di Onana potrebbero esserci novità già dal prossimo mese. Infatti, sarebbe atteso per dicembre lo sbarco a Milano dell'agente del portiere in scadenza di contratto con l'Ajax che dovrebbe vestire la maglia nerazzurra a partire dall'estate 2022. Nonostante la massima precauzione dall'ambiente olandese e quello milanese, sembra che il classe 1996 sia il prescelto per prendere in futuro il posto dell'attuale capitano nerazzurro capace ancora di grandi prove come quella contro il Napoli nel 3-1 dei suoi in Serie A.