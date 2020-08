Inter, il grande acquisto per la prossima stagione arriva grazie alla cessione di un big

L’Inter studia le mosse per la prossima stagione. La squadra di Antonio Conte vuole competere per lo scudetto e per farlo è a caccia di rinforzi. Uno di questi potrebbe arrivare dalla Premier League ma ci vorrà uno sforzo e, soprattutto, una cessione importante.

Inter: Ndombele si può ma…

L’Inter avrebbe messo nel mirino Tanguy Ndombele, centrocampista in uscita dal Tottenham. Il giocatore farebbe al caso dei nerazzurri per rinforzare un reparto dove spesso è mancato qualcosa. Come riferisce Sky, però, per arrivare al centrocampista francese potrebbe essere necessaria una rinuncia. In tal senso l’ipotesi di addio di Skriniar non sembra poi così lontana. Il centrale slovacco potrebbe essere inserito nella trattativa per il classe 1996 arrivato in maglia Spurs solamente la scorsa stagione. Il Tottenham, dal canto suo, non sarebbe propenso a lasciar partire il giocatore. I nerazzurri ci proveranno lo stesso…

