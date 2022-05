Inter, il mercato balla sulle punte ma spunta un gioiello per il centrocampo

Il calciomercato nerazzurro sale di quota dopo la fine della stagione

L’Inter la prossima stagione ripartirà da Simone Inzaghi che stavolta non vorrà mancare l'obiettivo scudetto sfuggito a tutto vantaggio dei cugini milanisti. L'ad Beppe Marotta sa bene che la squadra deve essere rinforzata soprattutto in attacco anche perchè Dzeko combatte con un fisico che non può evidentemente reggere per circa 50 partite. Sicuramente arriverà Dybala che potrà far rifiatare il bosniaco. L'Inter potrebbe cedere Bastoni in Inghilterra ricavando quei 60 milioni per non privarsi di Lautaro. Dybala e l’Inter si sono stretti la mano dichiarandosi amore...futuro, ma Zhang ha dato il suo benestare per trattare Gianluca Scamacca, anche se i 40 milioni richiesti dal Sassuolo sono ritenuti esagerati. Nel mirino della dirigenza nerazzurra c'è Zapata e l’atalantino, è in uscita dopo il cambio di proprietà. Per il centrocampo l'obiettivo giovane è l’albanese Asllani, 20 anni, dell’Empoli che sostituirebbe i partenti Vecino e Vidal.