Inter, il mercato non è finito: colpo in ‘saldo’ dal Barcellona

L’Inter non si ferma più. Dopo aver messo a segno i colpi Godin, Sensi, Barella e Lukaku, Antonio Conte chiede altri rinforzi. In attesa di mettere nero su bianco Edin Dzeko – per il quale ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare con la Roma -, l’attenzione di Beppe Marotta e Piero Ausilio si sposta ancora al centrocampo e alla fascia sinistra.

La società nerazzurra lavora sul fronte Biraghi con la Fiorentina. I soli Asamoah e Dalbert non convincono e Dimarco ancora non appare pronto per il grande salto. Ecco perché l’esterno viola sembra essere il prescelto per quella corsia. Ma non solo. Conte chiede un altro centrocampista. Come riporta Tuttosport, il profilo ideale potrebbe essere quello di Arturo Vidal. Il nazionale cileno è ben conosciuto dal tecnico iterista e il Barcellona, suo attuale club, non lo considera incedibile. Anzi, negli ultimi giorni di mercato può essere venduto a prezzo di saldo e l’Inter punta proprio a questo per rinforzare un reparto che diventerebbe tra i più forti in Italia.