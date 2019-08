Inter, il mirino su un centrocampista della Juventus

Inter scatenata sul mercato. Dopo aver piazzato i colpi Romelu Lukaku e Alexis Sanchez, i nerazzurri vogliono portare alla corte di Antonio Conte anche un centrocampista di primo piano. Il club di Steven Zhang ha messo nel mirino Arturo Vidal, ma la trattativa con il Barcellona stenta a decollare. Motivo per cui la dirigenza avrebbe già preparato un piano B.

MATUIDI – L’alternativa al cileno sarebbe stata individuata in Blaise Matuidi, giocatore della Juventus. Il francese è sulla lista dei possibili partenti in casa bianconera, con Maurizio Sarri che non lo ritiene infatti indispensabile nel progetto tecnico-tattico. Nelle prossime ore l’Inter potrebbe avanzare un’offerta, anche se resta da valutare se il club di Andrea Agnelli sia disposto a cedere il calciatore a una diretta concorrente.