Inter, il numero 9 dal 1995 a oggi: da Centofanti a Dzeko

Da Centofanti a Dzeko, la storia del numero 9 neroazzurro negli ultimi 26 anni.

Il numero 9, ha sempre un significato importante nelle squadre di calcio. In genere, è indossato dal centravanti, l'uomo capace di realizzare gol importanti, in modo da permettere ai club di portare a casa i titoli. Anche nella storia dell'Inter, il numero 9 non è banale.

CURIOSITA' - Eppure il primo ad indossare il numero 9 neroazzurro, con l'assegnazione dei numeri fissi, non è stato un attaccante, ma bensì un difensore: Felice Centofanti. Successivamente, ad indossare questo numero furono Zamorano e Ronaldo, entrambi protagonisti della Coppa UEFA 1998, conquistata dai neroazzurri ai danni della Lazio. Nel 2002/03 fu sulle spalle di Crespo, mentre dal 2003 al 2009, tale maglia fu di proprietà di Julio Cruz. Entrambi i bomber argentini furono grandi protagonisti dei successi dell'Inter, degli anni 2000. Samuel Eto'o fu il grande numero 9, del Triplete. Top Player di valore assoluto il camerunese, capace di segnare tanti gol, ma anche di sacrificarsi, per il bene della squadra. Diego Forlan invece, non lasciò grandi ricordi nei tifosi neroazzurri. Ben diversa è la situazione di Mauro Icardi e Romelu Lukaku, il primo permise all'Inter di ritornare in Champions League, dopo 6 anni di assenza, il secondo è il vero simbolo e trascinatore del 19° Scudetto, conquistato dalla squadra meneghina. Con l'addio del belga, ora la maglia numero 9 è indossata da Dzeko, ansioso di voler ripetere i successi degli illustri predecessori.