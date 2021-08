Inter, il post Lukaku è Dzeko: accordo e cifre

Il bosniaco avrebbe già l'accordo con i nerazzurri

La società milanese ha scelto il bosniaco per il reparto avanzato nerazzurro. Il tecnico Simone Inzaghi è un suo grande estimatore e lo considera una priorità perché ha esperienza, senso del gol e soprattutto leadership. Da quanto si apprende, il centravanti può liberarsi dalla Roma a zero o pagando un piccolo indennizzo da meno di 2 milioni (1,8) ovvero i soldi necessari per non far fare ai giallorossi una minusvalenza a bilancio. Possibile venga anche inserito un bonus in caso di qualificazione alla Champions League per velocizzare la trattativa.