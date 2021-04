Inter, il primo colpo è deciso: 40 milioni e due contropartite

L’Inter è pronta a piazzare il primo colpo per la prossima stagione. La società nerazzurra, prossima con ogni probabilità alla vittoria dello scudetto, ha intenzione di porre le basi per un lungo cammino di successi anche nelle prossime annate. Per farlo, sarà importante trovare i giusti tasselli per rinforzare la squadra. In tal senso, i dirigenti milanesi sono a lavoro per il primo colpo.

Rodrigo De Paul resta il primo nome sul taccuino dell’Inter per rinforzare il centrocampo. Come scrive Tuttosport in edicola questa mattina, se non ci fossero stati i limiti di spesa imposti da Suning, l’argentino sarebbe potuto arrivare alla Pinetina già a gennaio. Sul giocatore è forte l’interesse anche di Psg e Real Madrid oltre che di altre big come la Juventus. Il prezzo del suo cartellino si aggira attorno a circa 40 milioni, l’Inter potrebbe offrire come contropartite Pinamonti e Agoume per convincere l’Udinese a cedere il suo numero 10.