Inter, il primo colpo per la prossima stagione è in arrivo: tutto fatto

Sembrano esserci gli estremi per un accordo di massima tra le parti

Redazione ITASportPress

Bremer pronto a lasciare il Torino per andare all'Inter. Dopo la promessa da parte del presidente granata di cederlo in estate, il difensore ha rinnovato il suo accordo con il club per mettere la società in una posizione di forte per trattare la sua cessione.

In tal senso, secondo le ultime notizie di mercato, l'entourage del brasiliano avrebbe già trovato un'intesa di massima con il club nerazzurro per la prossima stagione. Dopo le ultime brillanti prestazioni in campionato, con ogni probabilità il Torino sarà costretto a cederlo in estate. L'Inter, come riferito da Alfredo Pedullà, avrebbe un accordo di massima sancito da "una stretta di mano".

Restano da capire i dettagli su durata e cifre del nuovo contratto. Per chiudere il colpo in maniera definitiva, Marotta ed Ausilio dovranno convincere il presidente Cairo a cedere Bremer. Si parla di circa 25 milioni di euro per lasciar partire il centrale brasiliano.