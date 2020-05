Inter, il sogno Vidal è possibile. Ma rischia di perdere Lautaro

Si infiamma l’asse Milano-Barcellona. Inter e Barça, infatti, stanno animando il calciomercato con possibili trattative davvero intriganti. I nerazzurri continuano a sondare il terreno per l’eventuale cessione di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, infatti, non sembra rientrare nei piani dei catalani e in Italia ritroverebbe Antonio Conte, suo ex allenatore alla Juventus. Per quanto si tratti di operazioni slegate tra loro, l’arrivo di Vidal a Milano dipenderebbe dalla sorte di Lautaro Martinez, corteggiato dal Barcellona. Se l’attaccante argentino dovesse trasferirsi in blaugrana, diventerebbe più semplice accontentare le pretese dell’Inter, che non intende spendere più di 10 milioni per il cartellino dell’ex Juve. Lo riporta il Corriere dello Sport.