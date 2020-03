Inter, il tesoretto per il mercato arriva dai prestiti: ecco quanto possono incassare i nerazzurri

Ivan Perisic, Mauro Icardi e non solo. L’Inter ha in ballo diversi affari che potrebbero portare nelle casse della società cifre importanti da reinvestire sul mercato. La società milanese si aspetta di incassare diversi milioni dai due nomi prima citati, ma non solo. Joao Mario, Lazaro e l’affare Nainggolan sono altre operazioni che diventeranno presto all’ordine del giorno.

SI FA – Quasi nessun dubbio sul riscatto di Ivan Perisic da parte del Bayern Monaco. Il croato è rinato in Germania: l’accordo con il club tedesco prevedeva il prestito oneroso da 5 milioni più altri 25 per esercitare il diritto di riscatto. Il Bayern sembra intenzionato a riscattarlo, magari con uno sconto che possa comunque portare nelle casse nerazzurre tra i 15 e i 20 milioni. Più complicato l’affare Icardi. Per rimanere al Psg serviranno 70 milioni. Cifra pattuita tra Inter e parigini. Restano da capire le intenzioni dei francesi che mutano di settimana in settimana in cocomitanza con le voci su Neymar, Mbappé e Cavani. Poi ci sono Joao Mario e Lazaro che potrebbero portare rispettivamente 18 milioni e un’altra ventina. Infine, l’affare Nainggolan: rinato al Cagliari e desideroso di mostrare di poter rimanere nella squadra di Conte. In ogni caso l’Inter avrà un bel tesoretto da reinvestire per rafforzarsi…