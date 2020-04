Inter, il tifoso Bocelli sogna in grande: “L’arrivo in nerazzurro di Messi non mi stupirebbe…”

Alcune settimane fa era stato Massimo Moratti a far sognare i tifosi dell’Inter. Adesso tocca anche al noto tenore Andrea Bocelli, super tifoso dei nerazzurri, ipotizzare l’arrivo di Lionel Messi in maglia interista. Parlando in diretta Instagram con Pierluigi Pardo, il cantante ha confidato che per lui non sarebbe una sorpresa esagerata il potenziale arrivo in Italia del sei volte Pallone d’Oro.

SOGNO REALIZZABILE – “Dopo tutte le cose incredibili che stanno succedendo in Italia in questo periodo, a questo punto non mi stupirei nemmeno se Messi venisse all’Inter”, ha ammesso Bocelli. “Il mio ottimismo è messo a dura prova in questo momento, per il paese saranno tempi duri: capisco il pericolo, giusta la prudenza, doverosa, ma così siamo alla carcerazione casalinga, ci sono criminali liberi in giro e noi chiusi in casa, non va bene”. E ancora sull’isolamento: “Il mio pensiero va a chi soffre, alle vittime e a quelle persone che lottano ogni giorno contro questo virus. In questo periodo sto suonando più del solito, ci sono stati dei momenti con la mia famiglia in cui abbiamo suonato, cantato e ci siamo divertiti assieme durante la quarantena. Sarà bellissimo tornare a farlo anche con i miei amici come una volta, naturalmente senza mascherina…”.