Inter, in arrivo il doppio colpo di mercato

E’ un’Inter che sogna in grande, quella protagonista in questa prima parte di campionato. I nerazzurri condividono con la Juventus il primato in classifica e, per rafforzare ulteriormente la propria rosa, si stanno già muovendo sul mercato.

DOPPIO COLPO – Il club di Steven Zhang avrebbe già pronto il doppio colpo: uno subito a gennaio, uno per giugno. A gennaio dovrebbe arrivare dal Barcellona il centrocampista Arturo Vidal, pupillo di Antonio Conte, mentre al termine della stagione si attende l’arrivo di Dejan Kulusevski, attualmente in prestito al Parma dall’Atalanta.

INTER, HANDANOVIC SFIDA LA JUVENTUS: “LO SCUDETTO? VOGLIAMO PROVARCI”