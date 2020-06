Inter in cerca di terzini: occhi in casa Arsenal

La stagione in corso ha assistito al ritorno dell’Inter in lotta per lo scudetto. Tuttavia il tecnico Antonio Conte vuole di più e spera di avere a disposizione una rosa ancora più competitiva in vista del prossimo campionato. I dirigenti nerazzurri stanno lavorando per piazzare alcuni importanti colpi in entrata. In difesa si cerca di trovare un terzino in grado di dare spinta alla manovra. Secondo quanto riporta il Daily Mail nell’edizione odierna, l’Inter avrebbe guardato in casa Arsenal, individuando in Hector Bellerin il rinforzo ideale. Lo spagnolo piace a Conte e potrebbe diventare una pedina preziosa per il credo calcistico del tecnico interista. Si parla di una possibile offerta di 30 milioni.