Inter in cerca di un difensore centrale: occhi in casa Napoli

Il presente parla di un primato in classifica da difendere, contando anche su un margine consistente. Tuttavia l’Inter deve iniziare anche a valutare le mosse in vista della prossima stagione. I nerazzurri hanno il loro bel daffare per sistemare il loro reparto arretrato in vista del nuovo campionato. La difesa, infatti, registrerà la perdita di Andrea Ranocchia, che non rinnoverà il contratto. Dunque serve un nuovo innesto dotato di esperienza per rimpiazzare l’ex Sampdoria.

OPZIONE

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter avrebbe messo gli occhi in casa Napoli. I nerazzurri hanno puntato Nikola Maksimovic. Attualmente si tratterebbe solamente di un semplice sondaggio per valutare la disponibilità del giocatore a lasciare gli azzurri per trasferirsi a Milano. Nelle prossime settimane la trattativa potrebbe iniziare a prendere quota. Il difensore sta vivendo una stagione da protagonista, essendosi conquistato un posto da titolare nella difesa del Napoli, nonostante la concorrenza di Kalidou Koulibaly e Kostas Manolas.