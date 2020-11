Inter, intrigo Eriksen: oltre al Psg ci sarebbe anche… il Milan

Che il rapporto tra l’Inter e Christian Eriksen non sia dei migliori è cosa nota. Ma che per il calciatore, tra le varie ipotesi sul futuro, ci fosse anche l’interesse del Milan, proprio non era possibile immaginarlo. Ebbene sì, secondo quanto riferisce Il Giorno, sul danese ex Tottenham, oltre al Psg ci sarebbe anche il Diavolo di Stefano Pioli.

Eriksen: Psg e Milan ci pensano

Antonio Conte non lo considera una prima scelta e, anzi, in certi casi parrebbe proprio che non ne conosca neppure l’esistenza. Ecco perché il trequartista danese partirà nella prossima finestra di mercato con l’Inter che starebbe provando anche ad ottenere una buona plusvalenza. Eriksen potrebbe prendere un volo per Parigi, sponda Psg, ma nelle ultime ore sarebbe arrivata con forza un’altra ipotesi: quella di rimanere a Milano e passare alla sponda rossonera.

Il Milan, secondo Il Giorno, starebbe pensando al calciatore per puntare ad un piazzamento in Champions nella prossima annata. Eriksen sarebbe il giocatore giusto con il mix perfetto di qualità ed esperienza per raggiungere il traguardo.