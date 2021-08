Inter, Inzaghi vorrebbe tenersi Satriano ma due club lo vogliono

I nerazzurri prendono tempo per decidere se tenere o cedere il calciatore uruguaiano

L'ad dell'Inter Marotta ha detto che il mercato nerazzurro è chiuso in entrata ma ci sono altre operazioni prima del gong finale da perfezionare. Matias Satriano ha voglia di giocare, di crescere, di imporsi ma tutto dipende da quando Alexis Sanchez tornerà a disposizione di Inzaghi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Inzaghi è contentissimo di Satriano, dopo un mese e mezzo alla Pinetina. Gol e i lampi di talento mostrati durante le amichevoli hanno catapultato l’uruguaiano in una nuova dimensione, tutt’altro che marginale al progetto nerazzurro. Crotone e Cagliari sono lì che aspettano, dall’estero altri club continuano a bussare alla porta di Marotta e Ausilio ma intanto c’è da convincere anche Inzaghi a lasciar partire Satriano, al momento quarta punta che gode di stima totale. La scelta è delicata e va presa in fretta, anche perché in caso di uscita di Satriano l’Inter dovrà necessariamente trovare una nuova punta sul mercato. Magari un profilo giovane ma già esperto di A come può essere Scamacca, già chiesto in prestito nelle scorse settimane da Marotta, col Sassuolo che ha sempre chiuso la porta alla cessione temporanea. E allora attenzione a Keita Balde, stimato da Inzaghi e desideroso di tornare a vestire il nerazzurro. Il tempo stringe, c’è una scelta da prendere in fretta. Per Satriano, ma soprattutto per l’Inter.