Inter e Juventus tremano: il Barcellona fa la spesa tra Milano e Torino

Inter e Juventus tremano. Il Barcellona starebbe pensando di fare shopping tra Milano e Torino. Nessuna battuta, dalla Spagna sono sicuri: i blaugrana puntano almeno 4 giocatori dei due club italiani.

Questa volta non sarà derby d’Italia, ma Inter e Juventus dovranno quasi allearsi per evitare lo scippo dei propri talenti. Il Barcellona, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, starebbe pensando a tre calciatori bianconeri e a uno nerazzurro. Daniele Rugani, Matthijs de Ligt, Mattia De Sciglio e Milan Skriniar. Sono loro i calciatori finiti sulla lista della spesa del club catalano. Senza contare i nomi pregiati come quelli di Miralem Pjanic e Lautaro Martinez. Ci si aspetta un’estate bollente tra ripresa dei campioni e, ovviamente, calciomercato.