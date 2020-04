Inter-Juventus, derby d’Italia sul mercato

Sarà derby d’Italia anche sul mercato. La Juventus, come riporta Tuttosport, ha infatti messo nel mirino l’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa, per il quale aveva fatto un tentativo già la scorsa estate. Sul giocatore dei toscani, tuttavia, avrebbe messo gli occhi anche l’Inter: il tecnico Antonio Conte considera infatti il viola un elemento ideale per il suo 3-5-2, con i nerazzurri che potrebbero quindi farsi sotto con insistenza.

C’E’ UN IMPORTANTE INDIZIO: CRISTIANO RONALDO RESTERA’ ALLA JUVENTUS