Inter-Juventus, è derby d’Italia per Rakitic

Non solo in campionato. Juventus e Inter, prime due forze del torneo di A, sono pronte a darsi battaglia anche sul mercato. Sia i bianconeri che i nerazzurri hanno infatti messo nel mirino Ivan Rakitic, centrocampista ormai in uscita dal Barcellona. Il croato non è infatti più ritenuto un elemento centrale nel progetto tecnico dei blaugrana, pronti a cederlo durante le prossime sessioni di mercato.

OSTACOLO – Per arrivare al giocatore, i due club italiani dovranno però fronteggiare un ostacolo non da poco: l’ingente ingaggio percepito dal giocatore. La sensazione è che l’affare possa sbloccarsi solamente nel caso in cui Rakitic accetti di ridursi l’attuale stipendio.