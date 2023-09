Inter, Klaassen chiude il mercato: l’olandese arriva gratis

L'ultimo innesto per la rosa di Simone Inzaghi risponde al nome di Davy Klaassen. Il centrocampista olandese, classe '93, arriva gratis dall'Ajax, che lo ha liberato 10 mesi prima della scadenza del suo contratto come segno di ringraziamento per la fedeltà alla causa del club di Amsterdam, dove Klaassen è cresciuto e ha giocato 20 anni tra settore giovanile e prima squadra, in due riprese differenti dopo le non felici avventure in Premier con l'Everton e in Bundesliga con il Werder Brema.