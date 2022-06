Inter, la caccia a un vice-Brozovic è finita: ecco chi arriva

La dirigenza nerazzurra ha individuato l'obiettivo giovane per Simone Inzaghi

L'Inter tra partenze e arrivi ha già avviata il motore del calciomercato. Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi conosce ormai da mesi le direttive della proprietà cinese e la necessità di usare le forbici per ridurre di un 15% il monte ingaggi. Se l’anno scorso serviva denaro contante con le cessioni, adesso ci si concentrerà più alla voce plusvalenza: serviranno almeno una sessantina di milioni. Per questo il tecnico sa che uno dei suoi titolari, probabilmente, dovrà salutare per davvero, ma il desiderio suo e di tutta l’Inter è che non sia Lautaro. Si discuterà anche di ingressi e della necessità di arruolare un vice-Brozovic che non faccia vedere le streghe alla squadra quando manca il croato: il 20enne albanese dell’Empoli Kristjan Asllani è il preferito. Asllani è un maratoneta di qualità, settimo giocatore della Serie A per media chilometri a partita, specialità che da anni vede proprio Brozo dominare la classifica: il croato ha chiuso l’anno con 11,737 km a partita, l’albanese dell’Empoli è leggermente staccato, a 11,05 km a gara. L’Inter non vuole farselo sfuggire: con Seba Esposito nell’operazione sarebbe più semplice brindare all’intesa. Per l'attacco Marotta riavrà Dybala visto che c’è già l’ok entusiasta dello staff per un affare che si chiuderà nelle prossime ore. Lo stesso dicasi per Mkhitaryan che dopo aver rifiutato di firmare il rinnovo con la Roma ha sposato la causa nerazzurra.