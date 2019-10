Inter, la lista della spesa di Conte: i colpi per gennaio

L’ambizione è quella di tornare al top in Italia e in Europa e per farlo Antonio Conte chiede un altro sforzo alla società nerazzurra. L’Inter potrebbe ricorrere al mercato di gennaio per apportare alcuni innesti all’attuale rosa.

Dopo l’infortunio di Sanchez e gli acciacchi di Sensi in mezzo al campo, l’allenatore avrebbe fatto alcune richieste ai vertici dirigenziali. La lista non è tanto lunga, ma alcuni nomi potrebbero essere davvero importanti se venissero portati a Milano.