Inter, la lista della spesa di Conte: sono almeno tre le richieste

Con una finale di Europa League ancora da giocare e, possibilmente, da vincere, l’Inter pensa anche al futuro e ai colpi di mercato per la prossima stagione. Antonio Conte avrebbe già espresso le sue preferenze sugli acquisti per l’annata 2020-21. Sarebbero almeno tre gli obiettivi assolutamente da non farsi sfuggire.

Inter, la lista della spesa di Conte

Come riporta Il Corriere dello Sport, oltre all’arrivo già ufficializzato di Hakimi, esterno perfetto per una difesa a 3, Conte avrebbe espresso altri desideri. Il primo nome è senza dubbio quello di Sandro Tonali dal Brescia col quale ci sarebbe anche già l’accordo: quinquennale da 3,5 milioni di euro, bonus compresi. In secondo luogo il sogno si chiama N’Golo Kanté del Chelsea. Il francese, insieme a Ndombele del Tottenham, è il vero sogno di mercato nerazzurro. I costi sono elevati ma non è detto che con la vittoria dell’Europa League, il tecnico non possa ricevere “dei regali”.

Altro nome, questa volta ancora tra difesa e corsia laterale, è Emerson Palmieri. Il tecnico leccese conosce bene l’ex Roma essendo stato suo giocatore ai tempi del Chelsea. In questo caso occorre trovare l’intesa con i blues che ritengono il giocatore un valido elemento della rosa.

