Inter, la Premier League manifesta interesse per Brozovic

Marcelo Brozovic è entrato in orbita Premier League. Il centrocampista dell'Inter ha passato una stagione altalenante, alternando assenze per infortuni e buone prestazioni. Sotto la gestione di Simone Inzaghi non è stato continuo con lo stesso tecnico che a volte gli ha preferito Hakan Çalhanoğlu. Dunque, l'interesse di club inglesi nei confronti del croato sarebbe una buona notizia per i nerazzurri, felici di liberarsi del 30enne tre anni prima della conclusione del contratto.