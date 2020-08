Inter, Lazaro fuori dal progetto: è pronto a ripartire dalla Bundesliga

Nuova avventura all’orizzonte per Valentino Lazaro, esterno che era arrivato all’Inter con una valigia di speranze andate svanendo. Il calciatore austriaco è pronto a rientrare in Bundesliga per rimettersi in gioco, precisamente al Borussia Moenchengladbach.

LA NUOVA AVVENTURA DI LAZARO

Secondo quanto il sito tedesco Fohlen Hautnah, sarebbe tutto fatto per il ritorno nel massimo campionato tedesco di Valentino Lazaro. Il giocatore non rientra nei programmi di Conte e verrà ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto al Borussia Moenchengladbach. Al ventiquattrenne si era interessato anche il Lipsia, fresco semifinalista di Champions League, pur senza sferrare l’affondo decisivo. Nuova occasione dunque per Lazaro che prova a rimettersi in gioco nel campionato che lo ha lanciato.