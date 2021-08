Inter, Lukaku rinuncia al Parma: il Chelsea lo aspetta. Le cifre

La cessione dell'attaccante belga è ormai cosa fatta. Individuati già da Beppe Marotta, i papabili sostituti.

Redazione ITASportPress

Ormai ci siamo. Dopo qualche giorno dei classici tira e molla, l'accordo tra Inter e Chelsea, per la cessione di Lukaku ai Bleus è ormai cosa fatta. Lo stesso attaccante ex Manchester United, oggi ha chiesto di non essere convocato per l'amichevole tra l'Inter e il Parma, che si disputerà domani.

TRATTATIVA -Marina Granovskaia, la DS dei Bleus, ieri voleva inserire un calciatore nella trattativa (Emerson Palmieri o Zappacosta), per abbassare le pretese dell'Inter. Risposta negativa dell'Ad interista, Beppe Marotta. I neroazzurri hanno bisogno di massimizzare al massimo la cessione dell'ex attaccante del Manchester United. Successivamente il Chelsea ha alzato sensibilmente la sua offerta e secondo le ultime indiscrezioni, l'accordo sarebbe stato raggiunto, sulla base di 115 milioni cash (pagamenti rateizzati in tre o più anni). Da questa cessione i neroazzurri investiranno circa 40 milioni di Euro, per individuare il sostituto (Vlahovic e Zapata sul taccuino di Marotta) e per garantire al tecnico interista Simone Inzaghi, una rosa competitiva per la prossima stagione.

LUKAKU - Il belga ha già un’intesa di massima con i Blues, per un contratto quadriennale da 12 milioni a stagione più 3 di bonus. Lukaku vorrebbe già partire domani, in modo da essere a disposizione del tecnico del Chelsea Tuchel, in vista della Supercoppa Europea, che si disputerà contro il Villareal, Mercoledì 11 Agosto. Finisce così una storia d'amore intensa tra il belga e l'Inter. Lukaku con la maglia neroazzurra ha segnato 64 reti in 95 partite. Grazie ai suoi gol, l'Inter ha conquistato il suo scudetto numero 19.