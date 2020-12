Inter, Marcos Paulo il rinforzo per giugno

Notizia di mercato per giugno che riguarda l’Inter che ha messo nel mirino Marcos Paulo, giovane attaccante brasiliano classe 2001 della Fluminense. Il contratto del calciatore, sulle cui tracce l’Inter è presente da tre anni, -come riporta Sport.Sky.it- con il club brasiliano scadrà al termine della stagione in corso e quindi la società nerazzurra già a gennaio potrebbe assicurarsi il suo cartellino in vista del prossimo campionato. Nelle intenzioni del club c’è quella di concludere questa operazione in prospettiva per un calciatore di talento, che nel corso dell’ultima sessione di mercato era già stato sondato da Parma e Torino. Questa volta, però, sembra essere stata l’Inter a effettuare lo scatto decisivo: nerazzurri davanti a tutti nella corsa a Marcos Paulo.