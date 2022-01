Inter, Marotta chiude un colpo subito e ne prepara due a giugno…

I nerazzurri molto attivi sul mercato

Redazione ITASportPress

L'Inter si muove sul mercato. Beppe Marotta sembra essere davvero molto attento alle possibili occasioni, non solo per questa sessione invernale di trattative, ma anche in vista di quella di giugno. In questi giorni potrebbe arrivare un inatteso regalo per mister Inzaghi con i contatti sempre molto intensi con l'Eintracht Francoforte per provare a chiudere per Filip Kostic, esterno 29enne.

La dirigenza, e nello specifico l'ad nerazzurro, avrebbe individuato nel calciatore il perfetto sostituto di Ivan Perisic, il cui contratto, che non sarà quasi certamente rinnovato, è in scadenza a giugno. Sebbene trattare con il club tedesco non sia facile, filtra ottimismo sulla possibile riuscita della trattativa.

E se le azioni di mercato per gennaio sembrano limitarsi, per ora, a questa operazione, le manovre per giugno sembrano essere già chiare. Marotta, infatti, non ha mai nascosto di "osservare con attenzione" le questioni relative a Scamacca e Frattesi, due giocatori del Sassuolo considerati di grande prospettiva. In questo caso ci sarà da battere la concorrenza ma i nerazzurri sono lì pronti a mettere a segno il doppio colpo...