Inter, Marotta: “Con Hakimi trattativa in stato avanzato”

Il dirigente interista Peppe Marotta commenta lo stato della trattativa con il Real Madrid per il terzino Hakimi, attualmente in prestito al Borussia Dortmund.

LO STATO DELLA TRATTATIVA

L’amministratore delegato interista commenta così a Sky Sport la trattativa per il terzino attualmente al Dortmund: “Per Hakimi trattativa in stato avanzato. L’obiettivo della società è quello di continuare a fare investimenti nell’area sportiva, acquisendo giocatori importanti. Non nascondo che siamo in una fase avanzata della trattativa, ma ci tengo a sottolineare che deve esserci grande rispetto per l’attuale squadra. Per il futuro c’è l’intenzione di alzare l’asticella”