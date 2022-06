Inter, Marotta: “Dybala? Vediamo… Per Skriniar nulla di compromettente”

Nella giornata di oggi, si è tenuta a Milano l' Assemblea della Lega di A . Presenti dirigenti e presidenti delle squadra di Serie A. Tra di loro, era presente anche Beppe Marotta . L'amministratore delegato dell' Inter ha rilasciato qualche breve dichiarazione. Il dirigente ha di uno degli obiettivi di mercato dei nerazzurri, Paulo Dybala , e delle condizioni di Milan Skriniar uscito anzitempo nel match di Nations League con la Slovacchia per un problema fisico. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Le parole di Marotta fanno presagire a un vero e reale interesse da parte dell'Inter per Paulo Dybala. Il corteggiamento del club nerazzurro nei confronti dell'argentino dura ormai da tempo, visto il mancato rinnovo di contratto tra la Joya e la Juventus. Prima di sferrare il colpo decisivo per far approdare l'attaccante a Milano, i vice campioni d'Italia dovranno però prima cedere qualche giocatore con l'ingaggio alto: Alexis Sanchez e Arturo Vidal su tutti.