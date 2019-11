Inter, Marotta ha deciso: doppio colpo servito, ma con due cessioni

L’Inter è pronta ad intervenire sul mercato già a gennaio. Lo ha detto tempo fa Marotta e lo ha confermato anche nelle scorse ore. La prossima finestra invernale darà modo ai nerazzurri di coprirsi nei ruoli che, al momento, non convincono ancora Antonio Conte.

Se in mezzo al campo il nome di Arturo Vidal è ormai ben noto, ecco che le strategie del dg interista si allungano ad altri due obiettivi.

DOPPIO COLPO – Il centrocampista cileno del Barcellona resta la priorità, ma l’Inter pensa anche alla difesa e alle corsie laterali. Lazaro non ha convinto e il nome di Matteo Darmian è tornato di moda. Al momento al Parma, l’esterno ex Manchester United sta trovando costanza di rendimento e potrebbe essere l’innesto giusto negli schemi di Conte. Non solo. L’Inter è a caccia del vice-Lukaku ma sul nome ancora c’è incertezza. Dubbi, invece, non ci sono su chi potrebbe salutare già nel prossimo mercato. Oltre a Lazaro, come detto in precedenza, ci sarebbe anche Borja Valero sparito dai radar nerazzurri in questa stagione.