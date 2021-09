Inter, Marotta ha un piano: colpi a parametro zero al prossimo mercato

L'Inter pensa ai colpi per il futuro

In un clima di difficoltà economica generale, l'Inter sta cercando e cercherà anche in futuro le migliori strategie per piazzare colpi ad effetto in grado di potenziare la squadra di Simone Inzaghi. Dopo aver lavorato al meglio a seguito delle dolorose cessioni di Hakimi e Lukaku, i piani degli uomini mercato nerazzurri sono chiari. Come scrive calciomercato.com, Beppe Marotta studia alcuni possibili affare a parametro zero e i nomi sono davvero suggestivi.