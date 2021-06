Inter, Marotta: “Hakimi al PSG, siamo in dirittura d’arrivo”

Beppe Marotta, nel giorno di apertura del calciomercato, ha ‘ufficializzato’ la cessione di Hakimi

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione dell’evento di apertura ufficiale del calciomercato: "Difficile capire che calciomercato sarà ma non ci saranno trasferimenti costosi, servirà creatività. Per Hakimi al Paris Saint-Germain siamo in dirittura d'arrivo, ci ha lavorato Ausilio. Mancano alcuni dettagli ma nel giro di un giorno possiamo arrivare alla fine di questa operazione dolorosa per noi. Abbiamo dovuto garantire la sostenibilità della società e siamo rimasti in linea a quelle che sono state le richieste del club. Il mercato non è ancora entrato nel vivo, essere riusciti a vendere un giocatore di questo tipo senza l'inserimento di contropartite rappresenta una mosca bianca. Ora vorremmo trattenere tutti, solo nel caso qualche giocatore manifestasse l'intenzione di voler partire valuteremo la questione. La cessione di Hakimi ci permette di respirare un po’".